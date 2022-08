Gli sviluppatori di Subnautica sveleranno la nuova IP alla gamescom 2022

Unknown Worlds, lo studio dietro il gioco di sopravvivenza basato sulla storia Subnautica, ha annunciato che mostrerà il suo prossimo gioco, non Subnautica 3, durante l’imminente evento Gamescom.

Annunciato su Twitter da Geoff Keighley, il nuovo gioco di Unknown Worlds sarà una nuova IP non basata su Subnautica e avrà un’ambientazione fantascientifica. Il reveal includerà anche un gameplay. Il gioco sarà presentato il 23 agosto.

All’inizio di quest’anno, gli annunci di lavoro di Unknown Worlds indicavano che lo studio stava reclutando altri sviluppatori per un nuovo gioco ambientato nell’universo di Subnautica. Tuttavia, lo studio non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale sui suoi piani per il prossimo gioco di Subnautica.

Nel 2021, Unknown Worlds aveva annunciato di essere stata acquisita da Krafton, la società di PUBG: Battlegrounds. Nonostante sia di proprietà di Krafton, tuttavia, Unknown Worlds è destinata a operare in modo indipendente da Krafton.

Il gioco più recente della serie Subnautica, Subnautica: Below Zero, è stato pubblicato nel 2021. Il gioco si basa sui punti di forza dell’originale Subnautica, che era già stato lodato per l’allettante gameplay e per l’interessante ambientazione e storia.

