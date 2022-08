Gotham Knights: il nuovo trailer è incentrato su Cappuccio Rosso

Il publisher Warner Bros. Games insieme alla sviluppatore WB Games Montréal hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato per Gotham Knights, titolo che giungerà sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 25 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Ebbene, la clip video, visibile in calce alla notizia, mostra in azione Cappuccio Rosso. Noto anche come Jason Todd, vigilante intenso e dalla miccia corta, Cappuccio Rosso è un tiratore altamente addestrato e un combattente corpo a corpo che ha raggiunto l’apice della forza umana, rendendolo un esperto sia nel combattimento a distanza che in quello corpo a corpo.

Dopo la sua morte violenta e la successiva resurrezione nella Fossa di Lazzaro, Cappuccio Rosso ha acquisito la capacità di sfruttare poteri mistici che lo aiutano in battaglia e gli permettono di spingere il suo corpo nell’aria per attraversare la città. Nonostante il suo passato complicato, Cappuccio Rosso si è riconciliato con la famiglia di Batman e si impegna a utilizzare metodi di combattimento non letali per proteggere Gotham City dopo la morte di Batman.