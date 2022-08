Splatoon 3: ecco le novità svelate nel Nintendo Direct

Si è concluso il recente Direct di Nintendo, che ha fornito 30 minuti di nuovi dettagli su Splatoon 3. Per prima cosa è stata presentata Splatsville, il nuovo luogo di ritrovo degli Inklings. La città è ricca di attrazioni e suoni, oltre a negozi che ritornano come Ammo Knights, dove i giocatori possono acquistare armi utilizzando le Licenze Sheldon.

Guadagnate salendo di livello attraverso le battaglie e usando continuamente le stesse armi, una Licenza può far ottenere armi corrispondenti al proprio livello. Scambiando un numero maggiore di licenze rispetto al normale, si possono ottenere prima delle armi successive come ricompensa. I negozi di equipaggiamento includono Naut Couture, che vende copricapi, Man-o’-Wardrobe per top come magliette e giacche e Crush Station per scarpe diverse.

L’equipaggiamento è dotato di abilità che possono aiutare nelle battaglie, come Rune Speed Up, che aumenta la velocità di corsa, o Intensify Action, che migliora Squid Roll e Squid Surge. Se si desidera che le abilità siano applicate a un equipaggiamento specifico, un NPC di nome Murch può scambiarle.

Si è già parlato di Turf War, con il ritorno del formato 4v4. Le nuove tecniche includono Squid Surge, che permette di arrampicarsi sui muri in una sola raffica, e Squid Roll, che consente di saltare fuori dall’inchiostro e di girare rapidamente. Quest’ultima tecnica è anche in grado di respingere l’inchiostro per un breve periodo, come indicato da un leggero bagliore. In totale ci saranno 12 livelli per il multiplayer, tra cui Hagglefish Market, Mahi-Mahi Resort, Hammerhead Bridge e Museum d’Alfonsino, mentre altri livelli saranno disponibili negli aggiornamenti successivi al lancio.

Per quanto riguarda le armi in Splatoon 3, tornano tutte le armi di base dei giochi precedenti. Le nuove armi includono gli Stringer, che funzionano come archi, e le Splatane, come lo Splatana Wiper che fa volare lame d’inchiostro. Può anche essere caricata per ottenere danni devastanti da vicino.

Le armi speciali sono disponibili riempiendo l’indicatore quando si inchiostra il tappeto erboso. Le nuove armi speciali includono il Tacticooler, un frigorifero che eroga bevande per ottenere effetti come l’aumento temporaneo della velocità. Il Wave Breaker scatena onde in un’area per marcare la posizione dell’avversario e danneggiarlo (che può essere evitato saltando). I Reefslider accumulano energia e si caricano sugli avversari, per poi esplodere in un punto per provocare danni elevati. Tornano anche altre armi speciali come i missili Tenta, il getto d’inchiostro, la tempesta d’inchiostro, la bomba Booyah e l’Ultra Stamp.