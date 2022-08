Sunday Gold: annunciata la data d’uscita del punta e clicca/gdr a turni

Team17 e BKOM Studios hanno annunciato la data d’uscita di Sunday Gold, mix tra avventura punta e clicca e GDR a turni. Il gioco arriverà su PC, via Steam, il 13 settembre. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Combinando il classico gameplay da avventura punta e clicca con enigmi in stile escape-room e combattimenti a turni, Sunday Gold segue Frank (alias “l’ex detenuto vendicativo”), Sally (alias “l’attivista”) e Gavin (alias “l’ex impiegato scontento”) mentre affrontano il misterioso CEO miliardario Kenny Hogan. I giocatori si scambieranno il controllo tra l’improbabile trio, utilizzando i talenti individuali di ogni truffatore per hackerare i terminali, forzare le serrature, abbattere porte e sconfiggere i cattivi. Il tutto ambientato in una Londra del 2070.

Queste le caratteristiche attraverso la pagina Steam:

Addentrati nelle viscere oscure di una Londra del futuro

Un tempo vivace e piena di vita, la città di Londra è ormai diventata un luogo lugubre e squallido. La disoccupazione e il vagabondaggio sono ai massimi storici. I confini etici vengono spinti oltre il limite e il milionario corrotto Kenny Hogan ha qualcosa di losco in mente.

Sarà una banda raffazzonata di criminali, Frank, Sally e Gavin, a dover sventare i piani di Hogan e a farlo capitolare. Ma non è una missione facile e ci sarà giusto qualche ostacolo da affrontare lungo il percorso…

Perditi in una storia cupa e distopica

Immergiti totalmente in un mondo crudo e vivido con una trama narrata dalle voci dei personaggi. Goditi ambienti disegnati nei minimi particolari, filmati bidimensionali e sequenze ispirate ai fumetti, oltre a colpi di scena che ti terranno sulle spine.

Rompicapi che ti faranno spremere le meningi

Esplora ogni stanza e risolvi una combinazione di enigmi di osservazione, deduzione e scelta di oggetti per andare avanti con la missione. Cerca indizi, hackera terminali, butta giù una porta (o anche due) e mettiti alla prova con i minigiochi differenziati secondo ciascun “”eroe””.

Combattimenti di classe ispirati ai fumetti

Affronta i tuoi avversari in battaglie ricercate e cinematiche in stile GdR. Ogni membro della squadra dispone di un set di abilità specifico, nonché di punti di forza e debolezze particolari. Pianifica con cura le tue mosse, sfrutta al massimo le combo vincenti e manda al tappeto i tuoi nemici.

Mantieni la calma e cerca di non sudare troppo

Fai fronte al tuo stesso stress oltre ad affrontare i nemici! Le situazioni tese e allarmanti faranno calare il sangue freddo dei tuoi personaggi e li porteranno ad agire d’impulso. Mantieni la calma con i consumabili e le abilità da leader. Se perdi la testa, è persa anche la missione!

Un gioco punta e clicca in chiave moderna

Sunday Gold prende gli elementi tradizionali dei giochi punta e clicca e li unisce con feroci combattimenti da GdR e una trama piena di grinta.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data di Sunday Gold.