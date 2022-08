MultiVersus: raggiunti oltre 10 milioni di giocatori

MultiVersus di Player First Games è stato un vero successo. Dopo il lancio in open beta il 26 luglio, con l’accesso anticipato disponibile una settimana prima, il gioco ha avuto 10.315.804 giocatori secondo Tracker.gg (anche se Warner Bros. Games non lo ha riconosciuto ufficialmente). Attualmente, ci sono 54.071 giocatori contemporanei su PC tramite Steam.

Il picchiaduro su piattaforma ha avuto più di 144.000 giocatori contemporanei su Steam al primo giorno, ma è interessante vedere così tanti giocatori che lo stanno apprezzando finora. La Stagione 1 doveva essere lanciata il 9 agosto, ma è stata rinviata a una “data successiva”. Lo sviluppatore ha poi confermato che la modalità Arcade, le battaglie classificate e i nuovi cosmetici sono in arrivo con il lancio della stagione. Anche Morty di Rick and Morty sarà disponibile come nuovo personaggio, mentre Rick arriverà più avanti nella stagione.

La Stagione 1 sarà caratterizzata da un nuovo Battle Pass per 950 Gleamium e, a differenza del pass pre-stagionale, da 50 livelli di ricompense da sbloccare. I rapporti indicano anche che i giocatori potranno collegare e condividere i progressi del Pass Battaglia. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli in merito nei prossimi giorni.