Biomorph: annuciato metroidvania soulslike per PC e Switch

Lucid Dreams Studio ha annunciato annuncia Biomorph, un Metroidvania/Soulslike in arrivo su PC e Nintendo Switch nel 2023: per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e che alterna fase animate in stile cartone a, brevi, momenti di gameplay. Una delle caratteristiche del gioco è che si può rubare la forma dei nemici e usare i loro poteri.

In Biomorph, i giocatori devono usare le loro abilità per esplorare un mondo vasto e vario. Risolvendo enigmi e sfide platform, si combattono mostri mortali prendendo le loro forme per usare i loro poteri. Ma attenzione: ogni creatura conquistata può tornare con nuovi e ancora più minacciosi poteri.

I giocatori devono ricostruire la città di Blightmoor e fare amicizia con gli abitanti, imparando di più sulle loro origini e su quelle della città. I giocatori aumenteranno il livello del loro personaggio mentre combattono nelle vaste aree intorno alla città, raccogliendo nuove abilità, ricordi e cianografie.

In Biomorph i giocatori possono:

Vestire i panni dei nemici uccidendoli e assumendo la loro forma. I giocatori potranno usare le loro abilità per combattere altri nemici o usare i loro poteri per viaggiare in territori inesplorati.

Combattere contro un impegnativo sistema di intelligenza artificiale in cui le creature precedentemente imitate sbloccano nuovi poteri per creare un’esperienza unica durante la rivisitazione delle aree del gioco.

Esplorare un vasto mondo non lineare e interconnesso composto da 16 ambienti diversi, che ospita combattimenti con boss opzionali, PNG eccentrici, tonnellate di segreti e potenziamenti che premieranno gli esploratori più audaci.

Scegliere uno stile di combattimento utilizzando un arsenale di armi da mischia e da distanza, ognuna con i propri skill tree potenziamento, per colpire e sparare ai nemici.

Creare build diverse a sostegno degli stili di gioco individuali, equipaggiando e mescolando diverse abilità uniche che si possono potenziare.

Personalizzare l’aspetto dell’hub principale del gioco, Blightmoor, per avere un’esperienza unica e sentirvi a casa.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Biomorph.