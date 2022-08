Galaxy Unpacked: novità dall’evento Samsung

Samsung ha presentato oggi, nel corso dell’evento Galaxy Unpacked, le sue ultime novità riguardo smartphone e dispositivi wearable.

Galaxy Z flip4 e Galaxy Z Fold4 sono i due nuovi smartphone di punta della serie Z.

Galaxy Z Flip4 offre la migliore esperienza personalizzata grazie alla FlexCam versatile: è l’ideale per l’espressione individuale grazie alle nuove modalità di personalizzazione del dispositivo: nuovi colori, un programma Bespoke Edition ampliato, funzionalità avanzate dedicate al Cover Screen e una fotocamera perfetta per i social.

Con le sue prestazioni eccellenti, Galaxy Z Fold4 è il re del multitasking. Grazie alle nuove dimensioni, lo schermo esterno garantisce un utilizzo a una sola mano più comodo e funzionale, mentre il display principale più ampio con UDC (Under Display Camera) migliorata offre un intrattenimento ininterrotto e più immersivo sia nella visione in orizzontale sia in verticale.

Galaxy Watch5 offre le funzionalità essenziali tanto amate dagli utenti Galaxy in un design iconico e personalizzabile. Galaxy Watch5 Pro, invece, è l’ultima novità della line-up dei Galaxy Watch. Realizzato con materiali di elevata qualità, è lo smartwatch più robusto e ricco di funzionalità di sempre, progettato da Samsung per soddisfare le esigenti richieste degli utenti più attivi e degli appassionati di attività all’aperto.

La serie Galaxy Z si arricchisce con Galaxy Buds2 Pro, i nuovi auricolari top di gamma di Samsung che offrono l’esperienza audio wireless più immersiva con un nuovo design compatto e connettività fluida, perfetta per ogni momento della giornata.

Qui sotto potete vedere l’intera live del Samsung Galaxy Unpacked.