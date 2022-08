Sonic Frontiers: confermato all’Opening Night Live della gamescom

Quest’anno gamescom si terrà dal 24 al 28 agosto e sarà inaugurata come di consueto con la Opening Night Live. Il conduttore Geoff Keighley ha confermato che si tratterà di uno spettacolo dal vivo della durata di circa 2 ore, con presentazione di oltre 30 giochi

Proprio Keighley ha confermato che Sonic Frontiers sarà sul palco dell’Opening Night Live il 23 agosto. Il prossimo platform open world di Sega riceverà una nuova world premiere, quindi è possibile aspettarsi nuovi dettagli e filmati di gioco. Il profilo Twitter del gioco ha da poco ritwittato Keighley annunciando un nuovo trailer in arrivo.

Tra gli altri giochi di cui è stata confermata la presenza alla gamescom Opening Night Live ci sono gli annunci di nuovi titoli da parte di Unknown Worlds e D-Pad Studio. Qui sotto potete vedere il tweet di Keighley.

It's true: @sonic_hedgehog is coming to @gamescom Opening Night Live!

Tune in live on Tuesday, August 23 for a world premiere new look and news about SONIC FRONTIERS during OPENING NIGHT LIVE!

Stream it anywhere at 8 pm CEST / 2p ET / 11a PT. pic.twitter.com/BqEIUkMD73

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 9, 2022