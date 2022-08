Star Ocean The Divine Force: ecco i trailer di Elena e Albaird Bergholm

Star Ocean The Divine Force sarà rilasciato ad ottobre ma nel mentre Square Enix e tri-Ace ( rispettivamente editore e sviluppatore) continuano a rilasciare trailer ed informazioni sul titolo. Questa volta i trailer sono due e ci vengono mostrati Albaird Bergholm e Elena ( trovate entrambi i video in fondo a questo articolo). Ecco, di seguito, la descrizione ufficiale dei personaggi rilasciata dalla casa sviluppatrice stessa:

Albaird Bergholm – Albaird è un amico d’infanzia di Laeticia, ora la serve come cavaliere del Regno di Aucerius. Eccelle nella semiomazia e nell’uso del chakram. Il suo forte senso di lealtà verso Laeticia significa che non è mai lontano da lei. Il braccio sinistro di Albaird è coperto fino alla punta delle dita e ogni tanto fa gesti come per proteggerlo.

Elena – Elena è un membro dell’equipaggio della nave mercantile Ydas e il primo ufficiale di Raymond. Gestisce il funzionamento dell’intera nave e la sua vasta conoscenza e il suo comportamento freddo le hanno fatto guadagnare la completa fiducia di Raymond e dell’equipaggio. Elena è costantemente sorpresa dalla propensione di Raymond all’incoscienza, ma ha comunque un’alta opinione delle sue qualità di leadership.

Visto l’approssimarsi della data di rilascio è molto facile che ulteriori informazioni e video vengano rilasciati più di frequente, non ci resta che attendere. Star Ocean The Divine Force sarà disponibile per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One e PC tramite Steam, restiamo sintonizzati.Nel frattempo però, ecco la lista dei titoli di agosto per PlayStation Plus.