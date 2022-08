Humble Bundle: l’associazione benefica rilascia un bundle a tema Resident Evil

Humble Bundle è un negozio online di video- game diverso rispetto a tutto ciò a cui un gamer è abituato, infatti il fulcro intorno al quale ruota la politica dell’azienda è la beneficenza; una parte del ricavato infatti viene devoluto ad una specifica associazione. In questo caso specifico l’organizzazione benefica è Direct Relief e il bundle messo in vendita è interamente composto dal franchise di Resident Evil, nello specifico il bundle è costituito da 11 giochi a meno di $ 30. Ecco, di seguito, la lista completa:

RE 0

RE Remasterd

RE 2

RE 3

RE 4

RE 5 Gold Edition

RE 6

RE7 Biohazard

Rivelazioni di RE

RE Revelations 2 Episodio 1

RE Revelations 2 Edizione Deluxe

Sconto del 50% su RE Village

Come si evince dalla lista di Humble Bundle, RE: Village non fa parte del bundle ma è stato comunque soggetto ad uno sconto considerevole. Per quanto riguarda l’associazione che beneficerà dei ricavati si tratta di un’organizzazione senza scopo di lucro e apartitica che fornisce assistenza medica in tutto il mondo; davvero una bellissima iniziativa. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Square Enix ha rilasciato due nuovi trailer per Star Ocean The Divine Force? Ecco il nostro articolo dedicato.