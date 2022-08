Moonscars: svelata la data di uscita

Moonscars, il metroidvania dark fantasy mostrato durante l’IGN EXPO, ha finalmente una data di uscita ufficiale. A dare la notizia sono l’editore Humble Games e lo sviluppatore Black Mermaid, i quali hanno affermato che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre.

Il trailer mostrato durante l’IGN EXPO ha dato la possibilità di vedere quelle che sono le grafiche di gioco veramente interessanti, parliamo di un ambiente dall’aspetto desaturato, con riflessi di colori contrastanti, come il rosso e il giallo. Oltre all’ambientazione dark fantasy, il trailer aveva anche mostrato alcune delle abilità di combattimento che faranno parte dell’arsenale del giocatore, inglobando per all’interno del video di presentazione anche un combattimento con un boss, Cruel Lajos, che è descritto nel trailer come un ex compagno del protagonista.

Dunque Moonscars sarà disponibile a partire dal 27 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Humble Bundle ha rilasciato un bundle interamente dedicato a Resident Evil? Ecco il nostro articolo dedicato.