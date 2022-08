Doom e Quake avranno nuovi bundle su Steam

id Software ha annunciato di stare apportando degli importanti cambiamenti per quanto riguarda il modo di vendere i video-game; nello specifico si parla di Doom e Quake i quali riceveranno dei bundle in modo tale da consolidare i vari giochi sotto un unico titolo. Ma ecco, di seguito, quanto dichiarato in merito sulla pagine Steam:

A partire dal 10 agosto, inizieremo a implementare le modifiche ai nostri elenchi di Steam Store per alcuni giochi id Software. In breve, stiamo consolidando ogni gioco sotto un titolo principale e/o cambiando il titolo per un’esperienza di acquisto più semplice.Di seguito verranno illustrati in dettaglio i nostri piani attuali per il consolidamento di Steam e in che modo influiscono sulla tua attuale libreria di Steam se hai già acquistato questi giochi. E non preoccuparti, anche se stiamo rimuovendo un titolo che possiedi attualmente, avrai comunque il gioco nella tua libreria da scaricare e giocare come sempre.