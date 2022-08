Apex Legends: la nuova stagione registra record di giocatori

Da poco lanciata, la nuova stagione di Apex Legends è una leggenda nel vero senso della parola; a poche ore dall’uscita infatti, secondo quanto riportato da Steam Charts, si è registrato un picco di 510.286 su Steam, un vero record per la piattaforma.

La nuova stagione ha portato interessanti novità al titolo Battle Royal, Hunted ha infatti aggiunto una nuova leggenda giocabile in Vantage, trattasi di un cecchino in grado di misurare la distanza di caduta di un proiettile che possiede inoltre la possibilità di utilizzare il suo compagno pipistrello e il suo jetpack per scappare; è inoltre in grado con il suo fucile personalizzato ( che non ha necessità di essere ricaricato, i proiettili si rigenerano da soli) di ” segnare” i nemici in modo tale da permettere alla squadra di fare punti extra.

La nuova stagione di Apex Legends ha anche implementato un nuovissimo Battle Passcon skin leggendarie per Wraith e Caustic insieme a set epici per Horizon, Vantage e Bangalore. Sono disponibili anche le modifiche alla creazione, al bottino a terra e alle casse e a leggende come Valkyrie (che hanno visto alcuni nerf significativi). Restiamo dunque sintonizzati per saperne di più su questa leggendaria stagione che, in base ai numeri, si prospetta essere davvero di successo. Nel frattempo però, lo sapevate che id.Software sta attuando alcune modifiche? Ecco il nostro articolo dedicato.