Pokémon Scarlet e Violet: un bonus pre-ordine speciale potrebbe essere disponibile solo in Spagna

Il franchise dei ” mostricciatoli”, nello specifico parliamo di Pokémon Scarlet e Violet, è un prodotto che sembra inarrestabile. Il franchise continua ad espandersi e a crescere continuamente senza mai riceve un punto di arresto di qualche tipo; come se non bastasse le case di produzione invogliano i giocatori all’acquisto tramite i bonus disponibili con il pre-ordine. Spesso e volentieri questi bonus nascondono dei contenuti esclusivi che acquistano valore del tempo, talvolta diventano dei veri e propri oggetti rari e di inestimabile valore.

Potrebbe essere il caso di un bonus rivelato da un utente Reddit, tale Alex_dlc, per Pokémon Scarlet e Violet; pare infatti che il contenuto aggiuntivo del pre-ordine sia disponibile solo per la Spagna e sia costituito da statua del Pokemon iniziale di generazione 9. Se ciò dovesse rivelarsi vero, considerato il mercato del franchise, l’oggetto potrebbe essere davvero molto prezioso e raro.

Purtroppo però si tratta essenzialmente di un rumors, non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale in merito dunque è necessario trattare questa notizia come tale e prenderla con le pinze; ma molto probabilmente una possibile smentita potrebbe arrivare molto presto vista l'imminenza del titolo. Restiamo sintonizzati.