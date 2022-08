Come scegliere il miglior mouse da gaming per le proprie esigenze

Quando si coltiva la passione per il gaming, spesso, si opta per l’esperienza offerta dai PC più performanti, invece di ripiegare sulle console. Quando si organizza una postazione da gioco, poi, è fondamentale scegliere con cura gli accessori principali che caratterizzeranno la qualità delle sessioni di gioco. Tra questi, il mouse ricopre, sicuramente, un ruolo fondamentale. Diciamoci la verità, un mouse convenzionale può essere utile per il lavoro o per assolvere a mansioni saltuarie, ma uno strumento da gaming, con la sua comodità e le funzioni accentuate, si rivela la scelta perfetta per giocatori di livello e non solo.

Ne esistono di diversi, con un mercato di riferimento che offre un ampio ventaglio di soluzioni a fasce di prezzo differenti. Quando si parla di console e accessori da gaming, del resto, il settore di riferimento tende ad accontentare esigenze diverse anche in funzione del budget a disposizione, offrendo, più o meno a tutti, esperienze di svago stimolanti.

In ogni caso, il gaming su computer non permette sempre di scendere a compromessi con il portafogli e, per questo, è bene conoscere ogni particolare dei dispositivi che si andranno ad acquistare, al fine di essere consapevoli del prodotto su cui si punta. Questa guida mira proprio ad offrire i tool utili per scegliere il mouse perfetto per i propri bisogni, certi del fatto che, un buon strumento, possa rivelarsi utile non solo per il gioco, ma anche per gli smart-workers e per i creatori di contenuto.

Scelta del mouse da gaming: cosa considerare

Nel far fronte alla scelta di un mouse da gaming adeguato al proprio stile di gioco e, in generale, della macchina a cui esso sarà accostato, occorre tener conto di diversi, importanti, parametri. Tanto per cominciare, citiamo la presa. Citiamo, in primis, il Palm Grip, ossia la presa standard in cui si poggiano le dita sui due tasti principali del mouse, adagiando il palmo della mano sullo chassis del mouse.

Si effettuano queste distinzioni poiché, generalmente, i mouse da gaming cambiano forma in funzione delle diverse prese dei giocatori. Abbiamo, poi, il Tip Grip, ossia la presa in cui si posizionano soltanto le punte di indice, medio e anulare sulle punte del mouse, tenendo il palmo sollevato. Infine, c’è il Claw Grip, in cui il palmo poggia solo sulla punta del mouse, con le dita ad eseguire un’angolazione ad artiglio.

Ci sono, poi, le diverse caratteristiche tecniche come la sensibilità, ossia la capacità del sensore di individuare il movimento e il tasto dei DPI che permette di modificarla a seconda dei contesti d’uso. Bisognerà, poi, scegliere tra prodotti a sensore ottico o laser, a seconda della latenza e della sensibilità che offrono.

Ulteriori parametri da individuare

Tra gli altri punti importanti da esaminare quando si sceglie un mouse da gaming c’è il numero di tasti presenti sulla scocca. Generalmente, un mouse con più tasti permette di bypassare alcune funzioni che, normalmente, si eseguirebbero sulla tastiera. Ciò nonostante, per avere dimestichezza con questi dispositivi, bisogna abituarvici durante l’utilizzo, spesso quando si passa da mouse con layout tradizionali a modelli più complessi.

C’è, poi, il tipo di connettività da scegliere. Solitamente, i giocatori più esigenti preferiscono i sistemi concavo, a causa del minore input lag che richiedono, ossia del responso che la macchina dà al tocco del device. Quelli wireless presentano, però, una maggior comodità dovuta all’assenza del filo. Per questo, occorre ponderare accuratamente la scelta definitiva. Infine, un aspetto molto importante è l’esperienza di personalizzazione offerta dai dispositivi grazie a luci a LED per l’estetica e software di modifica per le funzionalità.