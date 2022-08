The Division 2: in arrivo da domani un nuovo video

The Division 2 di Ubisoft Massive riceverà un nuovo “Agent Briefing” domani alle 16:00 italiane, come rivelato sui forum Ubisoft. Il video preregistrato andrà in onda su Twitch e servirà a “riepilogare tutti i momenti chiave” attualmente in corso nel gioco e “nei prossimi mesi”.

Lo sviluppatore ha confermato che l’Anno 5 dei contenuti è in fase di sviluppo e che la Stagione 10 inizierà questo mese. Quest’ultima aggiunge una nuova caccia all’uomo, nuovi equipaggiamenti e armi, due eventi di abbigliamento, i bacini di marea e le roccaforti leggendarie dello zoo nazionale di Manning e nuove difficoltà per il conto alla rovescia (anche se è necessario possedere l’espansione Warlords of New York). I feedback sulle nuove difficoltà del Conto alla rovescia saranno raccolti tramite un nuovo server di prova pubblico che verrà lanciato ad agosto.

Ubisoft Massive ha anche confermato che una nuova modalità di gioco (oltre ad altri contenuti) è in arrivo con la Stagione 11 a dicembre. Ulteriori dettagli sarebbero stati rivelati durante il prossimo livestream di Special Report, quindi forse ne vedremo di più domani insieme a ciò che la Stagione 10 ha in serbo. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.