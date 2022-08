Kirby’s Dream Buffet: annunciata la data d’uscita, ecco quando arriverà

Kirby ha già avuto un solido 2022, grazie al successo di critica e commerciale di Kirby e la Terra Perduta, ma questa serie ha sempre amato sperimentare e provare cose nuove, e ne abbiamo ancora un po’ in arrivo. Lo spin-off multigiocatore a quattro giocatori Kirby’s Dream Buffet è stato annunciato il mese scorso e il lancio era stato fissato per l’estate. Ora Nintendo ha confermato la data di uscita esatta del gioco e ha fornito dettagli sul gameplay in un nuovo trailer riassuntivo.

Kirby’s Dream Buffet vedrà fino a quattro giocatori: in locale o online, vestire i panni di Kirby rimpiccioliti che si rotolano nei deserti, con l’obiettivo di mangiare il maggior numero di fragole in tre diversi tipi di gioco in modo da finire la partita come il Kirby più grande e rotondo di tutti.

C’è poi Race, una corsa a ostacoli in cui si possono copiare le abilità del cibo e usare le proprie dimensioni crescenti per spingere gli avversari fuori dal palco. Poi c’è Minigame, che, come suggerisce il nome, vi chiederà di mangiare più fragole possibili in vari minigiochi entro un limite di tempo. Infine, c’è Battle Royale, che vi vedrà tentare di buttare giù dal palco gli altri giocatori per rubare loro le fragole.

Le ricompense includono sblocchi cosmetici, costumi, variazioni di colore e altro ancora. I giocatori sbloccheranno anche dei dolcetti per i personaggi come oggetti da collezionare, che a loro volta saranno utilizzati come piedistallo di Kirby alla partenza. Il numero di fragole che si possiedono determinerà anche i livelli in cui si potrà giocare. Maggiori dettagli nel trailer qui sotto.

Kirby Dream Buffet verrà lanciato su Nintendo Switch il 17 agosto.