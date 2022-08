Kobayashi lascia Capcom e si unisce a NetEase Games

Hiroyki Kobayashi è un nome molto noto all’interno del settore videoludico, egli ha lavorato, nel corso degli anni, come producer e/o programmatore a moltissimi videogame che poi sono entrati a far parte dell’Olimpo dei giochi indimenticabili. Stiamo parlando di titoli come Dino Crisis 2, Resident Evil 4, Sengoku Basara 2, Devil May Cry 4, Resident Evil 6, Dragon’s Dogma e Mega Man 11.

Dopo la laurea il suo talento venne immediatamente notato da Capcom, Kobayashi ha infatti lavorato per l’azienda videoludica per ben 27 anni prima di annunciare il suo abbandono. Ecco quanto dichiarato:

Oggi, 12 agosto, compio 50 anni. In quanto tale, vorrei condividere qualcosa di molto speciale con tutti: Dopo 27 anni, con gratitudine, ho lasciato Capcom il 31 marzo 2022 e mi unirò ufficialmente a NetEase Games come produttore. I piani dettagliati verranno condivisi in seguito, quindi resta sintonizzato. Mi impegnerò a creare continuamente esperienze di intrattenimento sempre più piacevoli per tutti in questa nuova azienda, in questa nuova era. Grazie per il continuo supporto. —Hiroyuki Kobayash

Il produttore di videogiochi è entrato a far parte del team di NetEase Games in veste di produttore, ed è veramente interessante pensare a cosa ci riserverà il futuro grazie a questa collaborazione. Non ci resta che aspettare ulteriori dettagli in futuro, magari su qualche nuovo progetto in cantiere. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Kirby’s Dream Buffet ha una data di uscita ufficiale? Ecco il nostro articolo dedicato.