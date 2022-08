Nightingale: posticipato l’accesso anticipato

Nightingale, il titolo horror in arrivo per PC, aveva come finestra di lancio il 2022; ma ad oggi Inflexion Games, ne posticipa l’uscita al primo trimestre del 2023. Le motivazioni addotte dall’azienda pare che riguardino un aggiornamento ad Unreal Engine 5 e ad alcuni miglioramenti che richiederebbero più tempo per apportare miglioramenti chiave, rafforzare i contenuti e perfezionare il gameplay. Ma ecco, di seguito, il messaggio completo dell’azienda:

Camminatori del Regno,

Abbiamo preso la difficile decisione di ritardare il rilascio dell’accesso anticipato di Nightingale alla prima metà del 2023. Avremo più notizie su tempi specifici in una fase successiva. La mossa si basa su due considerazioni: la prima è un aggiornamento a Unreal Engine 5. Dopo aver esaminato il potenziale Unreal Engines ha da offrire, abbiamo deciso di aggiornare ora piuttosto che aspettare fino a dopo il rilascio. In secondo luogo, Inflexion Games si impegna a fornire la migliore esperienza possibile e a mantenere la promessa di ciò che l’universo dei regni di Nightingale ha da offrire ai giocatori. Per raggiungere questo obiettivo, il tempo aggiuntivo consentirà al team di apportare miglioramenti chiave, rafforzare i contenuti e perfezionare il gameplay. Nelle prossime settimane vedrai altri aggiornamenti sul gioco e sullo sviluppo da parte del team. Fino ad allora, ti ringraziamo per il tuo continuo supporto ed entusiasmo per ciò che stiamo facendo. L’apertura dei mistici portali Fae potrebbe richiedere un po’ più di tempo, ma apprezziamo che tu abbia intrapreso questo viaggio con noi.

Le motivazioni sono dunque essenzialmente tecniche; non è atipico che un team di sviluppo durante il lavoro si ritrovi davanti a qualche intoppo che richiede qualche settimana in più di perfezionamento, ciò assicura perlomeno un prodotto di qualità per il fruitore. Non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni in merito dalla casa di sviluppo che, secondo quanto dichiarato, non tarderanno ad arrivare. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Kobayashi ha lasciato Capcom per unirsi NetEase Games? Ecco il nostro articolo dedicato.