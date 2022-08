Total War Warhammer 3 Immortal Empires: ecco il nuovo trailer

Creative Assembly ha rilasciato un nuovo trailer che mostra la mappa in arrivo per Total War: Warhammer 3. Il breve filmato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) ha come scopo quello di mostrare le varie fazioni e regioni della mappa, il tutto montato in maniera orchestrale al fine di sottolineare quanto sia epica la mappa in arrivo.

Nel titolo, al momento del lancio, saranno disponibili 86 Lord leggendari giocabili su 23 razze, 533 regioni, 287 fazioni iniziali e 4 rotte marittime, queste ultime saranno essenziali, poiché permetteranno al giocatore di muoversi meglio all’interno della vasta area di gioco. Inoltre è importante sottolineare che Total War: Warhammer 3 non riceverà soltanto l’aggiornamento gratuito Immortal Empires ( ingloba tutti e tre i giochi in una sola ed unica mappa), ma anche un DLC a pagamento per i Campioni del Caos, quattro nuovi Lord Leggendari che rappresentano vari aspetti del Caos.

Insomma le novità sono davvero tante ed incredibilmente interessanti, non ci resta che aspettare ulteriori informazioni al riguardo, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Nightingale è stato posticipato? Ecco il nostro articolo dedicato.