Thymesia: il Soulslike sarà disponibile anche su Switch

Thymesia, il nuovo gioco di ruolo d’azione ispirato a Bloodborne dello sviluppatore OverBorder Studio, sarà disponibile anche per Nintendo Switch. L’annuncio avviene tramite trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo), volto nuovamente a sottolineare le ambientazioni gotiche molto simili alla sua fonte di ispirazione. Ma ecco, di seguito, una panoramica del gioco tramite la sua pagina ufficiale su Steam:

Il regno di Hermes, un tempo fiorente, sta ormai vivendo un’epoca sciagurata.Considerata la risposta a tutti i mali del reame, l’alchimia divenne una pratica molto diffusa nel territorio e gli abitanti l’accolsero nelle loro case, usandola per potenziare e curare come meglio credevano. Quando il costo dell’alchimia si fece troppo alto, vennero fatti vari tentativi per fermarne l’utilizzo, ma fallirono tutti, uno dopo l’altro, e tutto il reame ne subì le conseguenze catastrofiche. Nel giro di pochi giorni, il regno scivolò nel caos, con mostri infetti che si aggiravano per le strade insanguinate, e trovare una cura sembrava ormai impossibile.Corvus è l’ultimo barlume di speranza del regno: il fato di Hermes è nelle sue mani piumate. La verità è sepolta in profondità nei ricordi che Corvus ha disseminato per tutto questo mondo maledetto e solo ritrovandoli il regno sarà salvo; tuttavia, ogni volta che ci si immerge di nuovo, cercando di ricostruire la verità, trova soltanto altri segreti.

Caratteristiche di Thymesia

Domina la pestilenza: accaparrati le armi della pestilenza da boss raccapriccianti e nemici temibili, brandendole come armi letali. Ripagare i nemici con la loro stessa moneta sarà l’unico modo per riuscire a sopravvivere agli orrori che strisciano nell’ombra di questo regno un tempo prospero.

Usa il potere del corvo: trasformati nel tuo corvo durante le battaglie, lancia le tue piume come pugnali per interrompere gli attacchi nemici per poi giustiziarli con l’agilità di un rapace.

Lotta per la vita: potenzia e modifica le armi e i movimenti di base di Corvus, plasma il tuo stile di gioco e preparati ad affrontare le sfide che ti attendono.

Nemici spietati: corrotti dalla pestilenza e trasformati in mostri, i tuoi nemici sono deviati ed estremamente ostili, e metteranno alla prova le tue abilità in ogni momento.

Ricordi infranti: ricostruisci il passato di Corvus mentre ti immergi nei suoi ricordi, tentando di scoprire la verità nascosta nei meandri del passato.

Non ci resta dunque che aspettare l’uscita effettiva del titolo in arrivo nei prossimi giorni. Thymesia sarà disponibile a partire dal prossimo 18 agosto per Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Total War: Warhammer 3 ha un nuovissimo trailer? Ecco il nostro articolo dedicato.