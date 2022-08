Alone In The Dark Remake: screenshot ne svelano l’esistenza prima dell’annuncio

Alone In The Dark Remake a quanto pare è veramente in fase di sviluppo. A confermare il rumor emerso da qualche tempo è una recente fuga di notizie che ha mostrato alcuni screenshot di quello che sembra essere davvero il gioco in questione. Le immagini sono state divulgate tramite un noto leaker, Aesthetic Gamer (Dusk Golem), il quale ha condiviso una serie di screenshot in game di quello che dovrebbe essere il remake del famoso titolo il cui annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi durante l’evento di THQ Nordic.

Sebbene si tratti essenzialmente di un rumor è necessario sottolineare che il leaker in questione ha una certa credibilità nel settore, ad opera sua infatti sono stati svelati diversi annunci molto prima del tempo per quanto riguarda Capcom e Resident Evil.

Secondo quanto affermato dal leaker, il remake si baserà essenzialmente sul primo capitolo della serie, con più ispirazione dalle storie di HP Lovecraft, in cui i giocatori vestiranno di nuovo i panni di un investigatore alla prese con strane creature che popolano una spettrale cittadina.Inoltre, Dusk Golem afferma che il gioco avrà due diversi personaggi giocabili, ciascuno con la propria campagna, che in alcuni punti si sovrapporrà.

Per quanto riguarda le console sulle quali sarà disponibile il gioco, le immagini trapelate sembrano suggerire che Alone In The Dark Remake arriverà su PS5, senza tuttavia dare alcuna notizia di una possibile esclusiva PlayStation e di un possibile arrivo anche su console lastgen.

Per avere una smentita o una conferma su queste argomentazioni fortunatamente non dovremo aspettare a lungo, l’evento THQ Nordic si terrà stasera, ma è sempre bene prendere queste notizie con le pinze poiché prive di qualsiasi ufficialità. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Thymesia, il nuovo Soulslike liberamente ispirato a Bloodborne, sbarcherà anche su Nintendo Switch? Ecco il nostro articolo dedicato.