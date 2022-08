Meet Your Maker: svelati i requisiti di sistema

Meet Your Maker è un gioco di costruzione e raid in prima persona post-apocalittico in arrivo di Behavior Interactive Inc basato essenzialmente su un mix di gameplay, design dei livelli simile a un labirinto e costruzione del mondo. Il titolo è particolarmente atteso da diversi appassionati del genere e nel corso del tempo sono state rese note diverse informazioni sul gioco; ma ora grazie alla pagina Steam sono stati svelati anche i requisiti di sistema necessari per PC, i quali mostrano quella che dovrebbe essere la resa grafica. Eccoveli di seguito:

Requisiti minimi

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Core I5-6600 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GeForce GTX 960 (2 BG) o Radeon R9 270X (2 GB)

Requisiti consigliati

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Core I7-4770 o AMD Ryzen 5 1400

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GeForce GTX 1060 (6 BG) o Radeon RX 580 (8 GB)

Già da uno sguardo superficiale si evince che il titolo non sia particolarmente impegnativo, nemmeno nel caso in cui si decida di giocare con prestazioni più elevate. Sicuramente nel corso del tempo però saranno rivelati maggiori dettagli; inoltre al momento è possibile iscriversi per provare il playtest chiuso che comincerà il 23 agosto a questo indirizzo. Restiamo sintonizzati sulla questione per avere future informazioni su Meet your Maker. Nel frattempo però, lo sapevate che sono trapelate alcune immagini che svelerebbero in anteprima l’esistenza del remake di Alone In The Dark? Ecco il nostro articolo dedicato.