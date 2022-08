Gotham Knights: rivelata la mappa del gioco

Nel suo servizio su Gotham Knights come parte della serie IGN First, è stata rivelata la mappa dell’opera. Quest’ultima mostra cinque diversi quartieri della Gotham City immaginata per Gotham Knights: North Gotham, New Gotham, Downtown Gotham, Historic Gotham e Lower Gotham.

IGN approfondisce la storia di Gotham City per abbellire ulteriormente la mappa, dall’arrivo di cinque famiglie dall’Europa, fino alla fondazione di Gotham City, e come le cinque zone abbiano ereditato lo stile architettonico di una delle cinque famiglie.

In termini di influenza sul gameplay, la mappa rivelata non mostra molto a parte alcune icone. Purtroppo non ci sono dettagli sul significato di queste icone. Un recente trailer di Gotham Knights ha mostrato il trailer di Cappuccio Rosso. Il vero nome Jason Todd, il gameplay di Red Hood ruota attorno all’utilizzo della sua doppia pistola (con munizioni non letali) e di poteri mistici come il Salto Mistico.

Il gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 25 ottobre.