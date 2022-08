The Last of Us Part I messo a confronto con la remastered su PS4

Naughty Dog ha parlato di The Last of Us Part 1 per PS5 e di come non sia paragonabile alla versione originale del 2013 per PS3. Tuttavia, in due video di confronto, mostra quanto anche il remaster per PS4 sia indietro in termini di fedeltà.

Vengono messe a confronto due scene: il fienile in fiamme nel Prologo e Joel e Tommy che percorrono una strada a cavallo. Nel primo, si notano effetti di luce e fuoco notevolmente migliorati e il fienile che cade a pezzi mentre l’inferno infuria nella versione PS5. Nel secondo video, la quantità di alberi e il loro livello di dettaglio nel remake sono molto più elevati, mentre l’animazione dei cavalli al galoppo sembra più realistica.

The Last of Us Part 1 uscirà il 2 settembre per PS5 e in una data non ancora annunciata per PC. Sebbene i giocatori non possano strisciare, schivare e andare in posizione prona come in The Last of Us Part 2, Naughty Dog ha illustrato una serie di altri miglioramenti e nuove caratteristiche di accessibilità.