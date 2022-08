MultiVersus: ecco quando inizierà la Stagione 1

Dopo un breve ritardo, Player First Games ha annunciato una nuova data di inizio per la Stagione 1 di MultiVersus. Il lancio è previsto per il 15 agosto, con il nuovo Battle Pass disponibile per 950 Gleamium e 50 livelli di ricompense. Il nuovo personaggio giocabile Morty di Rick and Morty sarà disponibile il 23 agosto.

Lo sviluppatore ha anche rivelato che non tutti i contenuti della Stagione 1 usciranno nello stesso giorno:

Nuove modalità e contenuti saranno distribuiti nel corso della Stagione. Continueremo a condividere le date di tutte le cose divertenti che arriveranno!

In precedenza era stato confermato che la Battaglia Classificata e la modalità Arcade sarebbero state disponibili nella Stagione 1, oltre a nuovi cosmetici (tra cui una skin Robin per LeBron James e una skin Valchiria per Bugs Bunny).

Sono in arrivo anche modifiche al bilanciamento, con Bugs Bunny che riceverà un nerf e Wonder Woman che riceverà alcuni buff. È inoltre confermato che Rick si unirà al roster nel corso della stagione. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e note della patch nei prossimi giorni. MultiVersus è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

