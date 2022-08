Alone in the Dark: annunciato il reboot del gioco

Nel corso del THQ Nordic Showcase, la nota compagnia ha finalmente mostrato reboot dedicato ad Alone in the Dark. Il titolo si è mostrato attraverso un primo trailer, senza mostrare alcuna sequenza di gameplay, svelando alcune caratteristiche della storia e non solo. Purtroppo, non è stata svelata la data d’uscita del gioco, tuttavia sappiamo che arriverà solamente su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC

Inoltre, il progetto sarà in sviluppo presso gli studi di Pieces Interactive e ovviamente pubblicato da THQ Nordic. Ecco i dettagli sulla storia del gioco:

Tornate a Derceto Manor in questa rivisitazione di Alone in the Dark, una lettera d’amore al classico horror degli anni Novanta. Quando scopre che suo zio è scomparso, Emily Hartwood si mette alla sua ricerca con l’aiuto dell’investigatore privato Edward Carnby. Arrivati a Derceto Manor, una casa di riposo per persone mentalmente affaticate, incontrano strani residenti, portali per mondi da incubo, mostri pericolosi e, infine, un complotto del male crescente e dei suoi seguaci.

In aggiunta, ecco le caratteristiche principali del gioco: