THQ Nordic Showcase: ecco il recap dell’evento

In questi ultimi momenti, c’è stato il THQ Nordic Showcase, che ha visto diversi titoli protagonisti, specialmente produzioni come Alone in The Dark, Gothic Remake, Destroy All Humans 2! Reprobed. In questo articolo di recap, vi riportiamo tutti gli annunci e video mostrati durante l’evento digitale.

Alone in the Dark:

Sebbene fosse protagonista di diversi rumor e voci di corridoio, Alone in the Dark si è finalmente mostrato attraverso un reboot che vede i protagonisti ritornare a Derceto Manor in questa rivisitazione di Alone in the Dark, una lettera d’amore al classico horror degli anni Novanta. Quando scopre che suo zio è scomparso, Emily Hartwood si mette alla sua ricerca con l’aiuto dell’investigatore privato Edward Carnby. Il titolo arriverà su PS5, Xbox Series X/S e PC

Destroy All Humans! 2 Reprobed:

Black Forest Games e THQ Nordic hanno mostrato un filmato corposo dedicato a Destroy All Humans! 2 Reprobed. Il titolo permette ai giocatori di ritornare nei panni di Crypto-137. Il gioco arriverà nella giornata del 30 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Ecco intanto alcuni dettagli del gioco:

Crypto è tornato, e ora ha la licenza di sondare. È il ritorno dell’invasore alieno più sballato di sempre! Scopri i favolosi anni sessanta in tutta la loro gloria psichedelica con i tuoi nuovi genitali e vendicati del KGB per aver fatto esplodere la tua astronave madre. Per riuscirci, dovrai scendere a patti proprio con i membri della specie che volevi schiavizzare.

Space for Sale:

Durante il THQ Nordic Showcase, lo sviluppatore Mirage Game Studios ha annunciato Space for Sale, titolo sandbox sci-fi. Purtroppo, non è stata annunciata una data d’uscita ufficiale del gioco, tuttavia sappiamo che l’opera arriverà solo su PC e si trova in pre-alpha. Detto ciò, ecco ulteriori dettagli sul gioco:

Space for Sale segue il delizioso viaggio di un promotore immobiliare intergalattico in missione per costruire abitazioni ospitali, alloggi accoglienti e proprietà di lusso. La sua lista di clienti alieni è in continua espansione, ma lo sono anche le loro richieste.

Gothic Remake:

Un altro grosso annuncio che c’è stato durante l’evento della nota compagnia è stato Gothic Remake. Il trailer invita gli spettatori a scendere nelle profondità della Vecchia Miniera, dove i pericoli si nascondono nell’oscurità. Il remake di Gothic è previsto per PlayStation 5, Xbox Series e PC. Non è stata annunciata una data di uscita.

Jagged Alliance 3:

Haeimimont Games hanno svelato durante il THQ Nordic Showcase un nuovo trailer per Jagged Alliance 3. Grand Chien, una nazione dalle ricche risorse naturali e dalle profonde divisioni politiche, viene gettata nel caos quando il presidente eletto scompare e una forza paramilitare nota come “La Legione” prende il controllo della campagna. Ora, la famiglia del Presidente ha riunito tutte le sue risorse, compreso un accordo con la potente società Adonis, per assoldare un gruppo di abili mercenari incaricati di ritrovare il Presidente e riportare l’ordine nel Paese. Il titolo arriverà su Steam ma non è stata annunciata ancora una data d’uscita.

The Valiant:

Le soprese non finiscono qua perché al THQ Nordic Showcase è stato mostrato un nuovo trailer dedicato a The Valiant, titolo in sviluppo presso KITE Games. Il gioco segue la storia di Theoderich von Akenburg, un ex cavaliere crociato che, dopo essersi disilluso dalla crudeltà della guerra, viene richiamato in azione dagli eventi che si sono verificati 15 anni prima, quando lui e il suo ex fratello d’armi, Ulrich von Grevel, si sono imbattuti in un pezzo frammentato di un antico artefatto: la Verga di Aronne. Un giovane monaco di nome Malcom si presenta alla porta di Theoderich, portandogli la notizia che la verga contiene un potere mai concepito per i mortali, e Ulrich è diventato ossessionato dal trovare i pezzi rimanenti e unificare la verga, un evento che potrebbe portare il male e la sofferenza indicibili al mondo. The Valiant sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, seppur una data d’uscita non è stata ancora ufficializzata.

Tempest Rising:

Slipgate Ironworks e THQ Nordic hanno annunciato Tempest Rising, un nuovo titolo di strategia in tempo reale in arrivo su PC nel corso del 2023. La classica azione strategica in tempo reale incontra la produzione e le prestazioni moderne in Tempest Rising. Ispirato ai grandi strategici in tempo reale degli anni ’90 e 2000, Tempest Rising è un classico gioco di strategia in tempo reale con costruzione di basi, ambientato in uno scenario di guerra alternativo dei giorni nostri. Il gioco presenta tre fazioni uniche, ognuna con il proprio approccio al combattimento e all’economia e che offre una varietà di strategie per i giocatori di tutti i tipi, mappe con strutture neutrali da contestare e popolazioni neutrali da affrontare, un gameplay profondo e gratificante che si concentra sulla strategia e premia l’abilità, e opzioni di personalizzazione integrate che consentono ai giocatori di affrontare il gioco a modo loro sia in modalità giocatore singolo che multigiocatore.

Knights of Honor II Sovreign:

Il publisher insieme allo sviluppatore Black Sea Games hanno mostrato un nuovo trailer dedicato a Knights of Honor II Sovreign. Scegliete il vostro regno e diventate il re mentre lottate per il controllo dell’Europa in questa nuova versione della grande strategia medievale in tempo reale. Knights of Honor II: Sovereign include tutta la profondità che i giocatori desiderano e allo stesso tempo rappresenta la porta d’ingresso per il genere della grande strategia, presentando il mondo come una miniatura vivente, che respira, viva e matura per essere presa. Il titolo arriverà su Steam ma non è stata resa nota alcuna data d’uscita.

Outcast 2 A New Beginning

Anche Outcast 2 A New Beginning è stato uno di quei titoli che ha ricevuto un nuovo trailer durante il THQ Nordic Showcase. Sappiamo che l’opera arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma purtroppo niente data d’uscita. 20 anni dopo il pluripremiato successo dell’avventura d’azione Outcast, pioniere del genere dei giochi open-world non lineari, il tanto atteso sequel vede Cutter Slade tornare nello spettacolare mondo alieno di Adelpha.

Wreckreation:

Un’altra world premiere che c’è stata durante l’evento è Wreckreation, racing game open-world. Sviluppato da Three Fields Entertainment, il gioco arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Ecco i dettagli del titolo:

Wreckreation è la casa del vostro MixWorld personale, un regno di corse di 400 chilometri quadrati che potete creare, modellare e distruggere. Sviluppato da Three Fields Entertainment, un team composto da creatori delle serie Burnout e Need for Speed, Wreckreation è stato progettato per essere l’esperienza sandbox open-world definitiva per gli appassionati di guida e di corse. Un mondo completo, progettato da voi o insieme ai vostri amici online. In Wreckreation potrete cercare continuamente di superare voi stessi e il resto del mondo su percorsi e tracciati progettati da voi o dai vostri amici. Ma probabilmente il vostro sarà comunque migliore.

AEW Fight Forever:

Sempre durante il THQ Nordic, è stato svelato un nuovo trailer per AEW Fight Forever. Sviluppato da Yuke’s, creatori di numerosi giochi di wrestling che hanno venduto milioni di unità, il gioco combina l’atmosfera nostalgica dei wrestler arcade con le innovative finali di All Elite Wrestling e le mosse offensive in tandem.

Stunfest World Tour:

Altro nuovo trailer è toccato a Stunfest World Tour, titolo sviluppato da Pow Pow Entertainment. Stuntfest: World Tour è il dolce mix adrenalinico tra corse e sport estremi con un meccanismo di espulsione mirata unico nel suo genere. 18 giocatori si sfidano in uno Stuntshow a eliminazione attraverso varie e snervanti modalità di gioco. L’obiettivo? Brillare sul palco e diventare il vincitore del festival.

SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake

Purple Lamp Studios e THQ Nordic hanno svelato un nuovo trailer per SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. SpongeBob e Patrick incontrano la misteriosa cartomante Kassandra che dà loro una fiala piena di lacrime di sirena. La leggenda sostiene che esse esaudiscono i desideri di coloro che sono puri di cuore Naturalmente, i due migliori amici si eccitano troppo e la loro raffica di desideri squarcia il tessuto stesso dello spazio e del tempo. Il tutto rilasciando gelatina cosmica su Bikini Bottom e aprendo portali verso strani mondi dei desideri.

Questi sono stati tutti gli annunci del THQ Nordic Showcase. Cosa ne pensate dell’evento?