Genshin Impact: ecco cosa introdurrà l’update

Secondo quanto annunciato da MiHoYo, l’azienda ha annunciato le novità in arrivo su Genshin Impact, titolo disponibile sui dispositivi mobile, PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, mentre è in sviluppo ancora la versione per Nintendo Switch, ma non abbiamo ancora nulla al riguardo. Detto ciò, la compagnia svela ai giocatori che l’aggiornamento 3.0 è vicino, più precisamente arriverà dalla giornata del 24 agosto.

Intitolata Versione 3.0 “The Morn a Thousand Roses Brings”, l’espansione in arrivo non solo include Sumeru, la quarta delle sette nazioni principali del gioco, ma offre anche il gameplay dell’elemento Dendro, l’ultimo pezzo del sistema a sette elementi di Genshin Impact. Situata a ovest di Liyue, l’enorme regione di Sumeru è divisa in due parti principali: foresta pluviale e deserto. All’uscita del gioco, i giocatori potranno esplorare la fitta foresta pluviale e i numerosi insediamenti al suo interno, tra cui Sumeru City e Port Ormos.

Conosciuta come la Nazione della Saggezza, Sumeru possiede la più prestigiosa istituzione storica chiamata Akademiya, fondata da studiosi fedeli al precedente Arconte Dendron, il Signore Maggiore Rukkhadevata. Quando il Signore Minore Kusanali è succeduto al precedente Arconte Dendron 500 anni fa, diventando così il più giovane dei Sette, l’Akademiya ha assunto il potere di organo di governo dello Stato, trasformando la conoscenza in una risorsa da gestire rigorosamente.

Oltre a una nuovissima serie di reazioni elementali a catena, l’elemento Dendro sarà giocabile per la prima volta. L’elemento Dendro può innescare tre diverse reazioni di base: Bruciatura, Fioritura e Catalizzazione.