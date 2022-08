Hideo Kojima è pronto a svelare il suo prossimo progetto?

Hideo Kojima è sicuramente una delle figure dell’industria dei videogiochi sotto i riflettori, soprattutto dopo la sua apparizione alla fine della conferenza digitale dell’Xbox & Bethesda Games Showcase, il quale non ha fornito ulteriori dettagli in merito sul suo prossimo progetto, che si vocifera da tempo sia Overdose. Detto questo, sul suo profilo Twitter, in tantissimi giocatori hanno strizzato l’occhio al suo ultimo tweet, grazie al quale ha incuriosito diversi utenti.

Siccome manca veramente poco all’inizio della gamescom 2022, può essere che il progetto ignoto possa essere ufficialmente svelato alla kermesse, d’altronde sarebbe anche plausibile che possa fare la sua apparizione all’Opening Night Live. Andando nello specifico, il game designer ha scritto nel suo post che ha finito ad un montaggio di un filmato, quindi in tanti si aspettano la presenza del suo prossimo gioco. Insomma, tanti dubbi ci attanagliano in questo momento, noi non possiamo fare altro che attendere la gamescom 2022 per vedere l’opera sviluppata da Kojima possa essere mostrata al mondo.