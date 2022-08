Annunciato lo Showcase Disney e Marvel Games

Disney e Marvel hanno annunciato Showcase Disney e Marvel Games, un evento volto alla presentazione dei nuovi giochi che avverrà durante il D23 Expo 2022. L’evento in questione sarà ospitato da Kinda Funny’s Blessing Adeoye Jr e si tratterà di uno show sia digitale che live.

Lo vetrina avrà come fulcro principale, come già detto in precedenza, la presentazione dei videogame in cantiere, tuttavia però non è stato dichiarato nulla di specifico in merito a quanti e quali saranno i giochi effettivamente mostrati. Ciò che di certo sappiamo, perché dichiarato dalla società stessa, è che vedremo nuovi contenuti da Disney & Pixar Games, Marvel Games, Lucasfilm Games e 20th Century Games.

Per quanto riguarda la Marvel, secondo quanto dichiarato, avremo informazioni e notizie su giochi come Marvel’s Midnight Suns( stato recentemente posticipato alla fine dell’anno fiscale 2023) LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e pare che sarà rivelato un nuovo gioco in sviluppo da Skydance New Media .

Lo Showcase Disney e Marvel Games si terrà venerdì 9 settembre alle 13:00 PT e sarà possibile seguirlo in diretta tramite i canali ufficiali su YouTube, Twitch e Facebook delle società. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni al riguardo che svelino qualche informazione sui contenuti che verranno mostrati durante l’evento. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che è stato annunciato il remake di Alone In The Dark? Ecco un nostro articolo approfondito sulla questione.