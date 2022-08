Fortnite: il crossover con Dragon Ball è realtà, ecco le tempistiche

L’annuncio del crossover Fortnite x Dragon Ball arriva tramite tweet sul canale ufficiale del gioco sparatutto più famoso di sempre. I fan si sono subito mostrati entusiasti dell’annuncio e soprattuto impazienti di vedere cosa effettivamente porterà questa collaborazione all’interno del gioco.Secondo l’affidabile leaker, ShiinaBR , il crossover includerà un mucchio di sfide, ricompense, skin e altro ancora.

In occasione dell’inattività dei server per per l’aggiornamento v21.40 ( che implementerà gli elementi del crossover), Epic Games ha anche rilasciato un nuovissimo trailer che mostra questa attesissima collaborazione. I server del gioco saranno offline da oggi martedì 16 agosto 2022 alle 4:00 ET / 8:00 UTC / 9:00 BST; sebbene non siano state specificate le tempistiche dell’aggiornamento è facile fare una qualche ipotesi basandosi sugli aggiornamenti precedenti che hanno visto i server in disuso per un paio d’ore, molto probabile quindi che i server Fortnite inizieranno a funzionare alle 6:00 ET / 10:00 UTC / 11:00 BST .

Una volta completato il tempo di inattività sarà richiesto ai fruitori di scaricare la patch v21.40, la quale, oltre alla nuova collaborazione, conterrà molte correzioni di bug, modifiche e forse anche alcune modifiche alla mappa dell’isola.In realtà non è chiaro se Dragon Ball verrà introdotto alla fine dell’aggiornamento o se verrà annunciato un tempo di rilascio ufficiale dopo il rilascio della v21.40, ma per saperne di più non dovremo attendere molto. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che è stato annunciato uno Showcase per Marvel e Disney?