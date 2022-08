Myths of Midgard: ecco il nuovo trailer di God of War Ragnarok

Sony ha rilasciato un nuovissimo trailer per God of War Ragnarok, attesissima esclusiva PlayStation in uscita nel prossimo autunno. Il filmato dal titolo Myths of Midgard ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) ha uno scopo ben preciso: riassumere la storia del capitolo precedente. Sebbene è molto probabile che chiunque abbia intenzione di comprare Ragnarok abbia già giocato il suo predecessore, Sony ha comunque regalato ai fan un trailer intenso volto a ” rimembrare” quelli che sono i punti focali del primo capitolo.

Narrato da Felicia Day e Alastair Neil Duncan (la voce di Mimir), Myths of Midgard prende la forma di un libro di fiabe animato che racconta gli eventi dell’avventura di Kratos e Atreus nel gioco del 2018, creando in questo modo un’atmosfera nostalgica e intensa che non solo prepara il giocatore al nuovo capitolo, ma risveglia anche l’hype assopita dai 4 anni di distanza tra i due giochi. Non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni in merito da parte della casa sviluppatrice; restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che da oggi comincia ufficialmente la collaborazione tra Fortnite e Dragon Ball? Ecco il nostro articolo dedicato.