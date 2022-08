EA Sports e Marvel Entertainment riportano in campo gli eroi del calcio in FIFA 23

EA Sports e Marvel Entertainment annunciano ufficialmente la loro collaborazione al fine di portare letteralmente in ” campo” un cast di eroi del calcio in FIFA 23. La collaborazione includerà per ogni Eroe FUT FIFA World Cup unaspeciale FUT card illustrata, al lancio della modalità di gioco World Cup, mentre le versioni base degli Eroi FUT saranno disponibili già al lancio di FIFA 23.

La speciale collaborazione implementerà all’interno del gioco alcuni elementi caratteristici degli eroi preferiti dai fan, oggetti tifo, kit, palloni e altro; sarà inoltre possibile acquistare il fumetto online di Marvel Heroes insieme alle biografie scritte dalla Marvel ( in edizioni fisiche limitate). Inoltre, per i giocatori che prenoteranno FIFA 23 Ultimate Edition entro il 21 agosto, riceveranno un contenuto in esclusiva.

EA Sports e Marvel Entertainment sono due capisaldi dell’industria dell’intrattenimento, una loro collaborazione non può fare altro che creare dei contenuti con il marchio di una garanzia di successo assicurata. Non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni in merito, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Sony ha rilasciato un nuovissimo trailer per God Of War Ragnarok? Ecco il nostro articolo dedicato.