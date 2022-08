Una diretta da Mogchute Farm in attesa di Island Sanctuary

Oggi, 16 agosto 2022, Square Enix inaugura una diretta che durerà una settimana da Mogchute Farm, in attesa del lancio imminente di Island Sancturary, un nuovo tipo di contenuto single player in uscita con la patch 6.2 di FINAL FANTASY XIV Online, in arrivo martedì 23 agosto.

A partire da oggi fino alle 13:00 ( ora britannica) di venerdì 19 agosto, gli spettatori potranno assistere a questo rilassanti attività in fattoria, in attesa del lancio di Island Sanctuary con la patch 6.2: Buried Memory in cui i giocatori potranno costruire e personalizzare una fattoria situata su di un’isola paradisiaca piena di animali selvatici. La diretta su Mogchute Farm può essere seguita tramite il canale Twitch ufficiale di Final Fantasy XIV a questo indirizzo. Ecco di seguito gli orari:

09:15 – 09:30 (ora legale britannica)

16:00 – 16:15 (ora legale britannica)

Importante sottolineare che Mudchute Farm è un ente benefica con sede a Londra, la cui missione principale è quella di proteggere l'ambiente sin dal 1977, anno della sua fondazione. Non ci resta dunque che seguire questa diretta in attesa dell'uscita del contenuto esclusivo.