Sky Children of the Light in arrivo su PlayStation

Sky: Children of the Light è stato ufficialmente annunciato per PlayStation. La notizia arriva direttamente da thatgamecompany, l’azienda infatti, tramite comunicato sul Blog, ha annunciato di essere a lavoro su una versione per console Sony del famoso gioco. Ecco, di seguito, quanto dichiarato:

Il nostro obiettivo durante lo sviluppo di Sky è stato quello di espandere il gioco in modo che i giocatori possano riunirsi , indipendentemente dalla piattaforma su cui giocano.Dopo essere stato lanciato inizialmente su iOS nel 2019, il gioco ha accolto i giocatori Android nel 2020, seguiti dai giocatori Switch nel 2021. Con il prossimo porting su PlayStation, siamo entusiasti di estendere ulteriormente il cerchio di luce.



Secondo quanto dichiarato il Sky: Children of the Light dunque supporterà il il cross-play con le versioni Switch, iOS e Android esistenti. Non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni in merito dalla casa sviluppatrice che possa svelare una possibile finestra di lancio. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che Square Enix ha inaugurato una diretta che durerà una settimana da Mogchute Farm, in attesa del lancio imminente di Island Sancturary? Ecco il nostro articolo dedicato.