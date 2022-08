Dead Island 2: un leak conferma l’uscita del gioco nel 2023

Di Dead Island 2 si sono perse completamente le tracce da diversi anni, eppure è impossibile confermare che lo sviluppo del gioco sia stato abbandonato completamente. Dopo tanto silenzio, un nuovo leak ha confermato non solo l’esistenza del gioco, ma anche la sua data d’uscita, che sarebbe fissata per il 3 febbraio 2023 (e quindi tanti saluti alle precedenti indiscrezioni).

Come possiamo vedere in calce alla notizia, in un suo tweet l’insider “Wario64” ha condiviso la pagina di Amazon con tanto di pre-order del gioco, la sua copertina, alcune immagini e anche alcune informazioni altamente interessanti:

Al momento però tutte queste informazioni devono essere trattate come un semplice rumor, ma con l’imminente gamescom 2022 di fine agosto possiamo drizzare le antenne e sperare nel tanto agognato reveal!

Dead Island 2: Day 1 Edition (PS4) is up for preorder on Amazon ($69.99) https://t.co/tPNfDAfh8c #ad

Dated Feb 3, 2023. This is a brand new listing on Amazon and not the one that's been there for like 84 years pic.twitter.com/l2PNjoHOpH

— Wario64 (@Wario64) August 18, 2022