OneShot World Machine Edition ha una data su console

OneShot World Machine Edition, versione console dell’avventura/puzzle misteriosa e surreale con protagonista il bambino con il cappello con orecchie di gatto, uscita su PC nel 2016, ha una data su console. Il publisher Dangen Entertainment ha infatti annunciato in queste ore che il gioco sviluppato da Future Cat LLC sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch dal 22 settembre. Per l’occasione è stato fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina del Nintendo e-shop:

Il mondo sa della tua esistenza.

Vivi un’avventura con enigmi che si estendono oltre la finestra di gioco e crea un legame unico con il protagonista.

In OneShot: World Machine Edition scopri uno strano sistema operativo al cui interno è installato un mondo autosufficiente. Esplora questo mondo per svelarne i misteri e guida un bambino nella sua missione per riaccendere un sole da tempo spento.

Ti dicono che salvare il mondo potrebbe non essere più possibile, ma pensi che potrebbe comunque valere la pena di tentare. Ora con contenuti e funzioni esclusivi della World Machine Edition!

Qui sotto potete invece vedere il trailer che annuncia la data d’uscita di OneShot World Machine Edition su console.