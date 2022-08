Planet of Lana arriverà nel 2023 e sarà anche su Game Pass al day one

Nelle ultime ore Thunderful Games ha fatto sapere, tramite le pagine di Xbox Wire, che Planet of Lana arriverà a primavera 2023, e non più durante questo 2022: in più però ha aggiunto che l’avventura con la protagonista Lana e la creatura simil-gatto Mui nel pianeta Novo popolato da macchine ostili, arriverà al day-one su Game Pass per Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Oltretutto, sarà giocabile con una demo all’imminente gamescom di Colonia (24-28 agosto).

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco sviluppato da Wishfuly:

Un pianeta che un tempo era un luogo di imperturbabile equilibrio tra essere umano, natura e animali, si è trasformato in qualcosa di completamente diverso.

La disarmonia che ha regnato sovrana per centinaia di anni si è infine concretizzata sotto forma di esercito senza volto. Ma questa non è la storia di una guerra. Questa è la storia di un pianeta vivace e straordinario e del viaggio per preservarne la bellezza.

Caratteristiche:

Gameplay inedito basato sulla cooperazione

Risolvi enigmi con diversi livelli di sfida e bizzarri colpi di scena

Supera situazioni pericolose con l’ingegno e senza farti notare

Usa i riflessi e sopravvivi a sequenze d’azione impegnative

Scopri una storia epica che si districa tra intere galassie e secoli

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Planet of Lana.