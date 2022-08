Pokémon Unite: mostrata la nuova mappa, Le Rovine Celesti di Theia

Una nuova mappa è in arrivo su Pokémon Unite, il moba per Nintendo Switch e dispositivi mobile (iOS e Android) in cui combattono i noti mostriciattoli: è stata infatti da poco svelata “Le Rovine Celesti di Theia”, tramite un breve trailer che potete vedere qui sotto.

Il filmato mostra le due lane, i diversi creep sparsi e, soprattutto, chi compare al centro della mappa: si tratta del Pokémon leggendario Rayquaza. Nuove informazioni sul suo rilascio arriveranno a breve (come scritto nel tweet del profilo ufficiale del gioco), intanto vi lasciamo al video qui sotto, ricordandovi anche che ad inizio agosto è arrivato Buzzwole.