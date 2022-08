A Plague Tale Requiem: il nuovo trailer fa una panoramica del gameplay e dell’ambientazione

Focus Entertainment torna a mostrare A Plague Tale Requiem, atteso sequel dell’avventura con protagonista Amicia e suo fratello Hugo, in arrivo il 18 ottobre. Dopo il filmato di giugno, su una sezione intera live di gameplay, il video di oggi fa una panoramica estesa proprio sulla giocabilità, ma anche sulle ambientazioni del titolo sviluppato da Asobo.

Il gioco si svolge qualche mese dopo gli avvenimenti del primo episodio, all’inizio dell’estate, e si vede il gruppo composto dai già citati fratelli assieme alla madre Beatrice e l’alchimista Lucas (come era terminato Innocence). Sembra che finalmente possano godersi una vita tranquilla nel sud della Provenza, ma Hugo ha un sogno ricorrente che lo richiama in un’isola, oltre al fatto che la Macula torna letale; Amicia non può far altro che fidarsi del sogno del fratello e partire per un nuovo viaggio, tra ratti e nemici da sconfiggere con approcci diversi, tra balestra e pietre di vario tipo, a cui si va ad aggiungere l’abilità proprio di Hugo di gestire i topi, ma anche di vedere le posizioni dei nemici (i topi sentono il loro sangue).

Qui sotto potete vedere il video completo, ricordandovi che A Plague Tale Requiem sarà disponibile dal 18 ottobre su Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch, anche tramite Game Pass al day-one. Vi lasciamo anche il link della nostra intervista al game director Kevin Choteau e alla nostra anteprima.