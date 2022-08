The Expanse A Telltale Series sarà presentato all’Opening Night Live della gamescom

Geoff Keighley ha annunciato che durante l’Opening Night Live della gamescom sarà mostrato il gameplay di The Expanse A Telltale Series. L’evento che darà il calcio d’inizio della kermesse di Colonia si terrà il 23 agosto a parire dalle 20:00 ora italiana.

Il gioco è stato annunciato lo scorso dicembre al TGA 2021. Basato sulla serie Amazon The Expanse (a sua volta tratta sulla serie di romanzi). Il titolo metterà i giocatori nei panni di Camina Drummer, interpretata da Cara Gee. La storia della prossima avventura narrativa di Telltale sarà incentrata su di lei, sull’Artemis e sul suo equipaggio. I giocatori si dirigeranno ai margini della cintura alla ricerca di un misterioso tesoro.

Attualmente, The Expanse: A Telltale Series non ha ancora una data di uscita. Il gioco arriverà su PC e console, ma al momento non si conoscono i dettagli precisi sulle console su cui uscirà.

Next Tuesday, get your first look at the gameplay of THE EXPANSE: A @telltalegames Series during @gamescom Opening Night Live.

Streaming live at 8p CEST/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/FBKKzQtEbF

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 17, 2022