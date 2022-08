Destiny 2: il 23 agosto novità su Eclissi e non solo

Martedì 23 agosto Bungie trasmetterà in diretta la Presentazione di Destiny 2, con la quale farà conoscere L’Eclissi, prossima espansione della saga di Luce e Oscurità, la stagione 18, l’aggiornamento di sottoclasse Arco 3.0 e altro ancora. In vista dello speciale evento, Bungie ha pubblicato un trailer con qualche anticipazione, che potete vedere in fondo alla notizia.



Il pre-show inizia alle 17:00 ora italiana di martedì 23 agosto, la presentazione vera e propria alle 18:00. Nel post-spettacolo ci sarà poi la discussione live degli sviluppatori di Bungie e altro ancora.



Quest’anno, per la prima volta, la Presentazione sarà supportata in diverse lingue (tra cui l’italiano) grazie ai canali multi-lingua di Twitch.



Questa settimana Bungie ha svelato l’arrivo dell’aggiornamento di sottoclasse Arco 3.0 presentando super, abilità di classe e corpo a corpo, spiegando ciò che ha ispirato il design di ciascuna classe e fornendo un’anteprima di nature e frammenti. Per saperne di più vi basterà seguire la Presentazione del 23 agosto.

Qui sotto potete vedere il video di Destiny 2.