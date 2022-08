QuakeCon 2022 al via oggi, novità per il PC Game Pass

QuakeCon 2022 prende il via oggi alle 19:00 (ora italiana) con un breve messaggio di benvenuto di Marty Stratton, immediatamente seguito da una ricca offerta di live streaming globali, tra cui discussioni sui titoli Bethesda, divertenti spettacoli interattivi, premi omaggio, tornei, raccolte fondi, interviste agli sviluppatori, grandi offerte sui giochi Bethesda e molto altro.

Sintonizzatevi su https://www.twitch.tv/bethesda per godervi lo spettacolo, incontrare vecchi amici, fare donazioni in beneficenza e accaparrarvi fantastici premi omaggio!

Abbiamo anche alcune entusiasmanti novità da annunciare oggi, in concomitanza con l’evento. Date un’occhiata sotto per scoprire tutti i dettagli!

I classici per PC id Software e Bethesda arrivano su PC Game Pass e Microsoft Store

A partire da oggi, l’offerta di classici di PC Game Pass e Microsoft Store si arricchisce ulteriormente con l’aggiunta di oltre 10 giochi per PC che hanno fatto da apripista per i titoli FPS e RPG più acclamati di oggi, tra cui Return to Castle Wolfenstein, Quake 4, The Elder Scrolls Adventures: Redguard, e tanti altri.

In arrivo oggi con PC Game Pass: Return to Castle Wolfenstein Quake 4 Wolfenstein 3D An Elder Scrolls Legend: Battlespire The Elder Scrolls Adventures: Redguard Sblocca tutti i campioni di Quake Champions grazie a un Bonus Game Pass

Gratis da oggi nel Microsoft Store: The Elder Scrolls: Arena The Elder Scrolls: Daggerfall Quake Champions



In vendita da oggi nel Microsoft Store: Heretic: Serpent Riders Hexen: Beyond Heretic Hexen: Deathkings



La riedizione di Quake originale ottiene un nuovo aggiornamento che include la mod leggendaria, Threewave CLB

L’anno scorso abbiamo riproposto Quake originale per il pubblico moderno e reso disponibile il gioco tramite Xbox Game Pass, per riscoprire il classico id Sofware a elevata quantità di ottani. Oggi ci superiamo, aggiungendo anche l’aggiornamento 4, che include il ritorno del leggendario capostipite del multigiocatore a squadre: Threewave Conquista la bandiera. Questo aggiornamento include nove iconici livelli della mod originale, giusto in tempo per QuakeCon, per darvi la possibilità di riscoprire il gioco insieme a sette amici!

Megaofferta QuakeCon ora DISPONIBILE con sconti fino al 70% su titoli Bethesda selezionati

Festeggiate QuakeCon insieme a noi con sconti fino al 70% presso rivenditori selezionati sui vari titoli Bethesda, il 60% di sconto su DEATHLOOP, il 50% su Ghostwire: Tokyo e altri risparmi su Fallout, DOOM Eternal, Dishonored, Wolfenstein e altro ancora. (Su piattaforme selezionate, consultate le pagine dei singoli prodotti per i dettagli sugli sconti sul prezzo normale nelle regioni selezionate.)

Inoltre, potete approfittare di un incredibile pacchetto QuakeCon 2022 di giochi Bethesda per PC che include DEATHLOOP, Ghostwire: Tokyo, DOOM Eternal e Fallout 76. Per ulteriori dettagli, date un’occhiata su https://bethesda.net/it/games/deals.

Donate alle associazioni di beneficienza di QuakeCon: aiutate a salvare gli animali e fate una donazione all’ACLU.

Siamo entusiasti di proporre per l’ennesima volta le iniziative di beneficenza del QuakeCon sia a livello globale che locale. Gli spettatori del QuakeCon potranno donare direttamente alle organizzazioni dalla diretta ufficiale tramite QuakeCon Tiltify Team. Quest’anno siamo felici di sostenere American Civil Liberties Union [ACLU], il nostro storico partner di Dallas che si occupa di adozioni, Dallas Pets Alive, e FOUR PAWS, un’associazione dedicata al benessere degli animali di tutto il mondo.

CAMPIONATO MONDIALE DI QUAKE CHAMPIONS

Il QuakeCon non sarebbe completo senza un torneo di Quake, e la Quake Pro League di quest’anno culminerà con il Quake Pro League World Championship 2022, dal 18 al 20 agosto, trasmesso dallo studio PGL di Bucarest, in Romania. 13 giocatori della Quake Pro League, insieme a 11 qualificati, si affronteranno in un girone a doppia eliminazione da 24 persone per la cintura del Campionato del Mondo. Per maggiori informazioni e per come guardare le finali, visitate https://quake.bethesda.net/it/news/2yzTZVAdDc10jYGD0ChBsh

Sintonizzatevi OGGI!

Non perdetevi la diretta di tutte le attività di QuakeCon, a partire da oggi alle 19:00 (ora italiana) su https://www.twitch.tv/bethesda. I momenti salienti includono: una tavola rotonda degli sviluppatori sull’imminente Redfall di Arkane Austin, il gameplay e la conferenza su The Elder Scrolls Online, un intervento su Spedizioni: Il Pitt in arrivo per Fallout 76, il leggendario Dirty Keyboard Contest di QuakeCon con ospite speciale SteelSeries, e altro ancora.