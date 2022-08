Death Stranding: ufficiale l’arrivo su PC Game Pass

Si vociferava negli ultimi giorni, ed ora è arrivata l’ufficialità: Death Stranding arriverà su PC Game Pass, e anche fra poco. Come scritto nelle pagine di Xbox Wire, Kojima Productions e 505 Games hanno annunciato che il titolo con protagonista Norman Reedus nel ruolo di Sam Porter Bridges arriverà sul servizio per i giocatori PC dal 23 agosto. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nella news su Xbox Wire, i giocatori PC Windows 10/11 possono aspettarsi caratteristiche come la modalità ultrawide, la modalità foto, l’alta frequenza dei fotogrammi e i contenuti cross-over di alcuni franchise molto noti. Inoltre, l’edizione PC Game Pass di Death Stranding includerà anche i seguenti oggetti, sbloccabili man mano che si procede nella storia:

• Chiral Gold / Omnireflector “Ludens Mask” Sunglasses (Color Variant)

• Gold and Silver Power Skeleton

• Gold and Silver All-Terrain Skeleton

• Gold and Silver Armor Plate

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia l’arrivo del titolo di Kojima Productions su PC Game Pass, ricordandovi che la director’s cut è disponibile su PC da marzo.