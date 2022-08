Wizards Presents: carrellata su Dungeon & Dragons e Magic The Gathering

Wizards of the Coast ha rivelato le uscite in arrivo nella sua linea di prodotti Universes Beyond, un modo per gli appassionati di giocare a Magic: The Gathering al di fuori dei piani di Magic, con carte che rappresentano ambientazioni immaginarie iconiche e personaggi della cultura pop. Gli appassionati hanno potuto dare una prima occhiata nel dettaglio all’ultimo ingresso negli Universes Beyond: Warhammer 40,000. Oltre a quattro mazzi Commander, quattro Sol Ring sono stati tematizzati per rappresentare ogni fazione: L’Imperium degli Uomini, i Tyranids, i Necron e il Chaos. Le carte nell’edizione da collezione di ogni mazzo comandante hanno un nuovo trattamento Surge Foil. Nel terzo trimestre del 2023, i giocatori potranno viaggiare sul Monte Fato con Frodo, Aragorn e il resto della Compagnia, nella loro missione per distruggere l’Unico Anello, nel set The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™. I designer di Magic hanno mostrato un’estesa opera d’arte per la Battaglia dei Campi del Pelennor, la più grande battaglia della Guerra dell’Anello a Minas Tirith, composta da 18 carte singole, parte di una distribuzione in booster che immergerà gli appassionati nella Terra di Mezzo. Il set The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth arriverà anche su Magic: The Gathering Arena come set Alchemy, durante il prossimo anno. Magic: The Gathering unisce le forze con Doctor Who, in una nuova collaborazione Universes Beyond che include mazzi Commander, booster da collezione e lanci di Secret Lair che coprono i 60 anni di storia della serie televisiva di azione e avventura più longeva al mondo. Nel 2023 , Magic: The Gathering celebra il suo 30° compleanno . La celebrazione, che durerà un anno, inizierà quest’anno e includerà l’ evento Magic 30 Las Vegas al World Market Center dal 28 al 30 ottobre , promozioni speciali che commemoreranno la storia di Magic e promozioni speciali che avranno luogo solo nei negozi di giochi locali.





Entro la fine dell'anno, i giocatori torneranno dove tutto è iniziato, in Dominaria United. Sede del primo set di Magic uscito nel 1993 e fulcro della narrazione per il primo decennio, Dominaria è il fulcro del multiverso di Magic. I Dominarian si scontreranno con i Phyrexian in quello che sarà l'inizio di un epico arco narrativo in quattro set. Dominaria United uscirà il 9 settembre, ma gli appassionati possono preordinarlo già da ora. Per completare il Wizards Presents inaugurale, Wizards of the Coast ha svelato i futuri set di Magic: The Gathering che debutteranno nel 2023. L'arco narrativo di Phyrexia continua con Brothers' War, in uscita a novembre, seguito da Phyrexia: All Will Be One, in uscita nel primo trimestre del 2023, e si concluderà con March of the Machine, in uscita nel secondo trimestre del 2023. March of the Machine: The Aftermath, anch'esso in uscita nel secondo trimestre del 2023, riannoderà le questioni lasciate in sospeso in March of the Machine ed esplorerà i cambiamenti fondamentali che avranno avuto luogo nel Multiverso di Magic. Nel terzo trimestre del 2023, i giocatori torneranno su Eldraine, uno dei piani preferiti dagli appassionati che trae ispirazione dalle fiabe classiche, con Wilds of Eldraine. Nel quarto trimestre del 2023, Lost Caverns of Ixalan concluderà l'anno con pirati, dinosauri e vampiri in lotta per il dominio.