Madden NFL 23 è disponibile, ecco il trailer di lancio

L’inizio della stagione 2022 della NFL è dietro l’angolo (inizierà l’8 settembre) e oggi Electronic Arts ha rilasciato EA SPORTS Madden NFL 23 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC tramite l’app EA per Windows, Origin, Steam ed Epic Games Store in tutto il mondo. Con l’omonimo Coach John Madden celebrato su tutte le copertine e potenziato a livello di gioco dall’impatto del FieldSENSE gameplay System su PS5 e sulle versioni Xbox Series X|S, Madden NFL 23 offre l’esperienza di simulazione di football americano 11v11 più autentica mai vista.



Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

FieldSENSE I fan di tutto il mondo hanno sperimentatoe le nuove fondamenta che ha fissato di un gameplay coerente e ultra realistico grazie all’accesso anticipato e ora tutti sono invitati a mostrare le proprie abilità sui joystick attraverso il nuovo livello di controllo che offre. FieldSENSE offre un realismo più profondo sul campo attraverso una tecnologia di ramificazione dell’animazione che consente con Hit Everything di ridefinire le interazioni in difesa, mentre nuove meccaniche come 360 ​​Cuts consentono ai giocatori di cambiare direzione in un attimo con i portatori di palla e Skill Based Passing offre ai giocatori il controllo completo per posizionare la palla esattamente dove vogliono. Inoltre, i miglioramenti ai sistemi di gioco di base portano un nuovo livello di equilibrio con aggiornamenti alle coperture difensive, alla corsa ai passaggi e al contenimento dei quarterback mobili.

Cam Weber, EVP e Group GM di EA SPORTS, ha affermato:

“L’amore duraturo dell’allenatore Madden per il football americano ha plasmato per sempre lo sport e tutti noi siamo profondamente orgogliosi di continuare ad accogliere milioni di persone che provano questa passione attraverso Madden NFL . Siamo impazienti per presentare a una nuova generazione di fan i livelli rivoluzionari di autenticità e gameplay realistico di Madden NFL 23 , il tutto ispirato al Coach Madden”.

Rappresentare accuratamente lo spettacolo della NFL e dei suoi giocatori, tramite la partnership di EA con la NFL Players Association e OneTeam Partners, è fondamentale per Madden NFL. In Madden NFL 23 , i nuovi tipi di corporatura, le sembianze di nuovi giocatori e allenatori e l’equipaggiamento ricostruito utilizzando le nuove scansioni del corpo e della giornata di gioco dei nuovi giocatori della NFL elevano l’autenticità durante il gioco. La modalità Franchise beneficia dei nuovissimi Agenzie gratuite e Contratti, dei miglioramenti grazie all’aggiunta dei Tag giocatore e motivazioni che aiutano a guidare il processo decisionale dei giocatori , migliorando lo scouting e le logiche di mercato. Mentre Face of the Franchise: The League , consente ai fan di scegliere tra cinque posizioni di abilità per costruire una leggendaria carriera nella NFL mentre si sforzano di unirsi al Madden NFL 99 Club. In Madden Ultimate Team™ i fan possono esplorare il processo di creazione della squadra semplificato e competere quando vogliono mentre creano il loro più potente roster di stelle della NFL attuali e leggendarie. The Yard e Superstar KO tornano entrambi per i giocatori che cercano un gioco veloce e divertente con gli amici dove non si applicano le normali regole di gioco.

Madden NFL 23 Mobile ritorna per la sua nona stagione con l’esperienza NFL più autentica e coinvolgente su dispositivi mobili. I giocatori riceveranno una serie di miglioramenti grafici e al gameplay un portale per le trattative di mercato aggiornato per far salire di livello la tua squadra; e miglioramenti visivi per dispositivi mobili come nuove personalizzazioni del corpo, impostazioni meteorologiche, animazioni del maxischermo e illuminazioni.