Corsair Voyager a1600 AMD Advantage Edition: disponibile il laptop gaming e streaming

CORSAIR, azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator ed appassionati di PC, ha annunciato che il laptop CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition è disponibile per la vendita nel negozio online CORSAIR e presso la rete di distributori autorizzati in tutto il mondo. Disponibile al prezzo consigliato di partenza di 3.299 €, il CORSAIR VOYAGER a1600 vanta un processore ed una scheda grafica AMD all’avanguardia, specificatamente progettati per ottenere il massimo delle prestazioni nei notebook di ultima generazione e che grazie alla tecnologia smart di AMD, oltre al software ed alle tecnologie di CORSAIR ed Elgato, restituisce all’utente un’esperienza di gaming e di streaming assolutamente unica.

Il CORSAIR VOYAGER a1600 è dotato dei componenti AMD più avanzati, per fornire prestazioni di alto livello in un fattore di forma incredibilmente sottile di appena 19,8 mm. Il processore AMD Ryzen 9 6900HS a 8 core e 16 thread e la scheda grafica mobile AMD Radeon RX 6800M consentono agli utenti più esigenti di giocare con le impostazioni ai massimi valori, senza sacrificare l’elevato numero di frame necessario per condividere le proprie giocate attraverso le più importanti piattaforme streaming, grazie all’utilizzo di tecnologie AMD smart, come AMD Smart Access Memory, che migliora ulteriormente le prestazioni dei tuoi componenti. Inoltre, la memoria CORSAIR VENGEANCE DDR5 SODIMM arricchisce il potente hardware del CORSAIR VOYAGER a1600, consentendogli di sfruttare le frequenze straordinariamente elevate offerte dalla piattaforma DDR5.

Il CORSAIR VOYAGER a1600 vanta infine una qualità dell’immagine incredibilmente dettagliata, grazie ad un’accuratezza dei colori sorprendente garantita da uno schermo IPS 2560×1600 QHD+ da 16 pollici e frequenza di aggiornamento ultra elevata di 240 Hz. Grazie al supporto della tecnologia AMD FreeSync Premium, tutti gli appassionati potranno quindi godersi pienamente ogni titolo, sfruttando tutta la qualità con cui è stato originariamente concepito, ad un livello di frame rate assolutamente impressionante.

In aggiunta, grazie all’integrazione con le esclusive tecnologie streaming Elgato, il CORSAIR VOYAGER a1600 è in grado di realizzare i sogni di qualsiasi creatore di contenuti. I dieci tasti scorciatoia S-key di facile accesso, gestiti dal software Elgato Stream Deck, consentono di controllare lo streaming con un semplice tocco. La webcam FHD 1080p30 di questo laptop cattura ogni volto senza tralasciare alcun dettaglio, mentre 4 microfoni direzionali dotati di cancellazione del rumore ambientale registrano fedelmente la voce, anche negli spazi molto affollati e rumorosi.



Il laptop CORSAIR VOYAGER a1600 sarà disponibile al lancio con i seguenti layout di tastiera: inglese (Stati Uniti), inglese (Regno Unito), tedesco, francese e scandinavo.

Specifiche tecniche

SKU CN-9000003-NA/UK/DE/FR/ND CN-9000004-NA/UK/DE/FR/ND CPU AMD Ryzen 7 6800HS a 8 core/16 thread 4,4 GHz+ AMD Ryzen 9 6900HS a 8 core/16 thread 4,8 GHz+ GPU Radeon RX 6800M Schermo 16,0”, 16:10, 2560×1600, 240 Hz MUX switch integrato Sì Unità di memoria 2×8 GB CORSAIR VENGEANCE DDR5 SO-DIMM 2×16 GB CORSAIR VENGEANCE DDR5 SO-DIMM Unità di archiviazione SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 2 TB Tastiera Intera, switch meccanici CHERRY MX con profilo ultra-basso (in combinazione con membrana per tasti a mezza altezza) Webcam 1080p30 Tasti S 10 tasti scorciatoia Stream Deck più controllo frecce Porte 2x USB 4.0 con compatibilità Thunderbolt 3, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1x USB 3.2 Gen1 Type-A, lettore di schede SDXC 7.0, jack audio combo da 3,5 mm Wi-Fi 802.11ax (WiFi 6E) Dual Band Simultaneous Bluetooth Bluetooth 5.2 Sistema operativo Windows 11 Home Batteria 6410 mAh, 99 Wh Dimensioni e peso 356 mm x 286,7 mm x 19,9 mm, 2,4 kg PREZZO CONSIGLIATO 3.299,99 EUR 3.699,99 EUR

Presto sarà inoltre disponibile una versione con Windows 11 Pro di entrambi i modelli.

Disponibilità, garanzia e prezzi

Il laptop CORSAIR VOYAGER a1600 è disponibile immediatamente presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

CORSAIR VOYAGER a1600 è coperto da una garanzia di un anno ed è supportato dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati del CORSAIR VOYAGER a1600, consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

Video

Qui sotto potete vedere il video di lancio di CORSAIR VOYAGER a1600 AMD Advantage Edition.