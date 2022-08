Diablo IV: aggiornamento trimestrale su pass, cosmetici e stagioni

Blizzard ha recentemente pubblicato un nuovo post sul blog di Diablo IV. In questo terzo aggiornamento trimestrale viene approfondito Diablo IV come servizio live e la loro filosofia di monetizzazione. Il direttore di gioco associato, Joseph Piepiora, spiega le Stagioni, i nuovi contenuti, il meta e gli eventi live. Dopodiché il responsabile prodotto, Kegan Clark, e il capo responsabile prodotto del servizio live, Jonathan Mann, esplorano il modello di business del servizio live, il Pass Stagionale e il negozio di microtransazioni cosmetiche.

Qui sotto l’introduzione generale da parte di Piepiora:

“Oggi parleremo di cosa c’è in serbo per Diablo IV dopo l’uscita del gioco. Spesso ci riferiamo a esso come servizio live e i nostri piani sono ambiziosi. Il nostro direttore di gioco associato per il servizio live, Joseph Piepiora, e il nostro responsabile prodotto, Kegan Clark, sono qui per fornirti tutti i dettagli. Tutto ciò che descriveranno è un’aggiunta all’esperienza completa di Diablo IV già prevista, alle ampie funzionalità di fine gioco che puoi aspettarti all’uscita e anche alle espansioni regolari che proseguiranno la storia.

I giocatori apprezzano molto le Stagioni in Diablo II: Resurrected e in Diablo III, perciò non ci stupisce che ci sia stato chiesto un più ampio supporto alle stagioni anche per questo titolo. Concordiamo sul fatto che uno dei modi più divertenti di giocare a Diablo sia tramite le Stagioni, per cui renderemo disponibile la prima subito dopo l’uscita del gioco e organizzeremo un team dedicato a fornirti fino a quattro Stagioni all’anno, ognuna con importanti nuove funzionalità, serie di missioni, nemici, oggetti leggendari e altro ancora.

Le Stagioni di Diablo IV saranno modellate sulla base di quelle di Diablo III. All’inizio di una nuova stagione, tutti i personaggi della precedente saranno trasferiti nel Regno eterno, dove potrai continuare a giocare, salire di livello e ottenere bottino. Per giocare in una nuova stagione, dovrai creare un nuovo personaggio per goderti le nuove funzionalità e contenuti stagionali mentre sali di livello assieme ad altri giocatori. Questo sistema, assieme all’ottenimento dei punti d’eccellenza in Diablo IV, assicura che gli sforzi e l’abilità, in termini sia di capacità personali che di configurazione del personaggio, determinino quanto potente possa diventare il proprio eroe. Permetterà di partecipare anche a chi si è perso la stagione precedente. Questo concetto di stagione fa sì che la potenza dei personaggi giunga dal giocare attivamente, così che nessuno debba pagare per essere forte in Diablo IV.“

Per scoprire di più, potete visitare la pagina del blog. Qualora vogliate, vi rimandiamo poi alla nostra anteprima di giugno.