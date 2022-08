Cult of the Lamb: 1 milione di copie nella prima settimana

Cult of the Lamb (che abbiamo saputo apprezzare nella nostra recensione), è partito benissimo, raggiungendo il milione di copie vendute nella prima settimana. Per celebrare l’evento, il publisher Devolver Digital e gli sviluppatori di Massive Monster hanno pubblicato un tweet con il traguardo raggiunto, con annesso accolade trailer, il filmato con gli elogi della stampa.

In più il team fa sapere che ci saranno miglioramenti e aggiornamenti di contenuti in futuro. Qui sotto potete leggere il tweet tradotto, sotto, il tweet originale con accolade trailer.

L’Agnello ha benedetto 1 MILIONE di giocatori nella nostra prima settimana!

Siamo eternamente grati per la vostra devozione e il nostro team si impegna a migliorare il gioco con modifiche, correzioni e aggiornamenti gratuiti dei contenuti principali.

Questo è solo l’inizio, perché c’è molto spazio per la crescita di questo Culto!

Lasciandovi al tweet qui sotto, vi ricordiamo che Cult of The Lamb è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Switch.

The Lamb has blessed 1 MILLION players in our first week!

We are eternally grateful for your devotion and our team is committed to improving the game with tweaks, fixes and free major content updates.

This is only the beginning as there's so much room for this Cult to grow! pic.twitter.com/sj44I8Ufp3

— Cult of the Lamb 🙏🐑👑 OUT NOW (@cultofthelamb) August 18, 2022